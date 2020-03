Optakt til supertirsdag blev præget af tornadotragedie

I optakten til supertirsdag, der regnes for den største og mest afgørende begivenhed i det amerikanske nomineringvalg, blev delstaten Tennessee rystet af to tornadoer, som dræbte mindst 22 mennesker.

En af tornadoerne har ramt storbyen Nashville, hvor boliger, skoler, restauranter og andre bygninger blev jævnet med jorden.

- Nashville lider, og vores lokalsamfund er blevet ødelagt. Mit hjerte går ud til dem, det har mistet elskede, skrev Nashvilles borgmester, John Cooper, på Twitter.

Op til valgdagen har mange moderate demokrater, som finder Bernie Sanders for radikal, sluttet ring om den tidligere vicepræsident Joe Biden. Dette har forstærket indtrykket af, at Biden kan være på vej tilbage til en førerposition i valgkampen efter en længere krise, hvor han har tabt til den demokratiske socialist Sanders og andre.

For første gang vandt Biden en overbevisende sejr i South Carolina lørdag.

Dermed kan supertirsdag blive det store comeback for Biden, men det kan også føre til, at Sanders' forspring bliver øget, så han kommer til at stå meget stærkt.

Milliardæren Michael Bloomberg, som er tidligere New York-borgmester, er for første gang med i primærvalgene og er valgets uforudsigelige "wild card".

Han er konservative demokrat og står forholdsvist stærkt i flere meningsmålinger efter at have brugt store beløb på at føre valgkamp gennem tv-reklamer.

Han har kritiseret den hårde tone fra Sanders, som selv bryster sig af at holde en meget sober stil i valgkampen.

Bloomberg siger, at han ikke har nogen planer om at opgive sin valgkamp.

- Vi kommer til at vinde valget, sagde han mandag i Florida.