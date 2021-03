Optagelser fra sort boks kan klargøre flystyrt i Indonesien

Havarieksperter siger onsdag, at optagelser af kommunikationen i cockpittet er blevet fundet. Det vil tage omkring en uge, før der blive muligt at høre dem.

Indonesien har fundet en af de sorte bokse fra et passagerfly, som styrtede i Javahavet i januar med 62 om bord. Alle omkom.

Flyet, et Boeing 737-500 fra Sriwijaya Air, lettede fra Jakartas lufthavn lørdag den 9. januar, og forbindelsen til det forsvandt kort tid efter.

- Indonesien har fundet stemmeoptagelserne i CVR-boksen fra cockpittet fra flyet, oplyser luftfartsmyndighederne lørdag.

Optagelserne kan gøre det klart for havarikommissionen, hvad der skete om bord på flyet, og hvad piloterne foretog sig.

Dykkere fandt flyets anden sorte boks få dage efter flystyrtet, men har længe søgt efter boksen med stemmeoptagelserne i et område med relativ lav dybde, men med mudret vand og til tider vanskelige strømforhold.

- Boksen blev lokaliseret sent tirsdag, siger talsmænd for det indonesiske transportministerium.

En foreløbig havarirapport i februar antydede, at der var balanceproblemer forårsaget af problemer med flyets automatiske gashåndtag.

Efter at flyet havde nået knap 2500 meters højde bevægede det venstre gashåndtag sig tilbage, mens det højre forblev i sin position.

Det sagde efterforsker Nurcayho Utomo fra landets ministerium for transportsikkerhed i februar.

Flyet endte med at tippe og påbegyndte et styrt ned i Javahavet.

Flightradar24, som er en tjeneste, der følger lufttrafikken, skrev dengang på Twitter, at flyet mistede mere end 10.000 fods højde - cirka tre kilometer - på mindre end et minut.

Det skete, fire minutter efter at det var lettet.

Det styrtede Boeing-fly var tidligere blevet brugt af amerikanske luftfartsselskaber og havde været i drift i omkring 26 år.

Boeing har inden for de seneste år været ramt af andre ulykker. To af deres 737 MAX-fly styrtede i 2018 og 2019 i henholdsvis Indonesien og Etiopien. I alt 346 mennesker mistede livet i de to styrt.

Der blev efterfølgende indført et flyveforbud mod Boeings særlige flytype - et forbud, som flere ophævede i januar.

Flyet, der styrtede i januar, var ikke et MAX-fly.