Opslag på Twitter forsvinder efter 24 timer med ny funktion

Her er Twitter kommet frem til, at det kan tage noget af presset af, der kan være ved at offentliggøre et opslag på det sociale medie.

- Nogle har givet udtryk for, at det er ubehageligt, fordi det føles så offentligt, så permanent, mens der samtidig er et pres for at modtage likes og kommentarer på opslaget, siger designdirektør Joshua Harris og produktchef Sam Haveson i et blogindlæg.

- Fordi de forsvinder efter et døgn, hjælper "fleets" folk med at føle sig mere trygge ved at dele personlige tanker, meninger og følelser, lyder det videre.

Nogle af de Twitter-brugere, der har eksperimenteret med værktøjet, har udtrykt bekymring for, at den nye funktion kan føre til online chikane. Det nye værktøj giver også brugere mulighed for at tagge folk, der ellers har blokeret dem.

Fleet-funktionen vil tillade både tekst, billeder og video. Den vil være tilgængelig øverst på brugernes tidslinje og på afsendernes profil.

Twitter og andre social medievirksomheder er under pres for ikke at sprede misinformation på deres platforme. Twitters talskvinde Liz Kelley siger, at fleets er underlagt samme regler som tweets.

Kelley siger også, at advarsler eller etiketter, som Twitter er begyndt at anvende på indhold, som er misledende, kan anvendes på fleets.

Disse advarselsetiketter har Twitter flere gange gjort brug af ved opslag fra præsident Donald Trump.