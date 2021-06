Oprørere tilbageerobrer magten i Tigray

De tidligere magthavere i Etiopiens krigsplagede Tigray-region meddelte mandag, at de igen har kontrol over den regionale hovedstad Mekelle.

Beboere i Mekelle fortalte, at de havde set oprørssoldater i byen for første gang, siden de blev drevet ud af regeringsstyrker i november, og flere beskrev, at der var jubelscener i gaderne.

Udviklingen markerer et dramatisk vendepunkt i konflikten, der har dræbt tusindvis af mennesker, fordrevet flere end to millioner og sendt hundredtusindvis af mennesker på kanten af hungersnød.

På det seneste er der blevet meldt om en optrapning i kampene mellem regeringssoldater og det tidligere regeringsparti i Tigray-regionen, Tigrayfolkets Befrielsesfront (TPLF), uden for Mekelle.

TPLF styrede Tigray, indtil at regeringen i november ophævede selvstyret i regionen og indsatte nye politiske ledere og gjorde regeringspartiet TPLF til oprørsgruppen TPLF.

- Hovedstaden i Tigray, Mekelle, er under vores kontrol, konstaterede Getachew Reda, en talsperson for TPLF, mandag aften.

Etiopiens regering oplyste, at den erklærede en våbenhvile efter en anmodning fra den midlertidige, regionale administration i Tigray, som centralregeringen i Addis Abeba udpegede efter at have afsat TPLF-styrkerne.

- Denne unilaterale erklæring om våbenhvile begynder fra i dag, 28. juni 2021, og vil vare frem til afslutningen på landbrugssæsonen, udtalte den føderale regering sent mandag aften.

Høstsæsonen i Etiopien varer til september.

Det står ikke umiddelbart klart, om våbenhvilen er blevet drøftet med TPLF.

- Vi vil kæmpe, indtil at alle vores fjender har forladt Tigray, udtaler Liya Kassa, en anden talsperson for TPLF.

FN's generalsekretær, António Guterres, oplyser, at han har talt med premierminister Abiy Ahmed, og at han er "håbefuld omkring, at fjendtlighederne vil ophøre".

- Det er afgørende, at civile bliver beskyttet, at nødhjælp når frem til folk i nød, og at der findes en politisk løsning, udtaler Guterres i en erklæring.

Øjenvidner i Mekelle fortæller, at oprørsstyrker mandag aften samlede sig om Martyrs' Memorial Monument i byen, mens civile gik på gaden for at fejre.

Nogle råbte "Abiy er en tyv", mens andre sang til ære for TPLF og viftede med regionens røde og gule flag.

Tidligere mandag så beboere angiveligt regeringssoldater pakke deres køretøjer og forlade deres positioner i Mekelle i en fart.