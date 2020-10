Oprørere i Myanmar holder politikere fanget

Oprørsgruppen, Arakan Army (AA), kræver, at myndighederne løslader fængslede unge demonstranter til gengæld for de tre politikeres frigivelse.

De tre bortførte politikere - to kvinder og en mand - stiller op ved valget den 8. november for regeringspartiet, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD).

De blev bortført i sidste uge, da de førte valgkamp i Rakhine. Men det er først nu, at Arakan Army meddeler, at den holder de tre NLD-kandidater fanget.

Oprørsgruppen fører væbnet kamp for det buddhistiske mindretal i Rakhine. Den ønsker mere selvstyre og kæmper mod regeringsstyrker i delstaten.

Konflikten mellem regeringsstyrkerne og AA har kostet hundredvis af mennesker livet. Den har sendt omkring 200.000 på flugt fra det område, hvor kampene foregår.

Arakan Army mener, at NLD er medskyldig i militærets overgreb mod civile i regionen.

- Hvis de stiller krav på denne måde, er det svært for os at føje dem, siger NLD-talsmand Myo Nyunt.

Myanmars hær har siden januar 2019 været engageret i en militær offensiv mod AA i Rakhine. Begge sider beskylder hinanden for grove overgreb mod civile.

I 2017 slog hæren hårdt ned på muslimske rohingyaer i delstaten. Det skete, efter at en anden gruppe - Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa) - havde angrebet sikkerhedsstyrker i Rakhine.

Militærets offensiv har fået op mod en million rohingyaer til at flygte over grænsen til nabolandet Bangladesh.

FN og en lang række regeringer og internationale organisationer har rettet en skarp kritik mod Myanmars leder, Aung San Suu Kyi, for hærens fremfærd i delstaten.

FN's tidligere menneskerettighedschef Zeid Ra'ad al-Hussein har kaldt det "et skolebogseksempel på etnisk udrensning".