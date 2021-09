Oprørere fra Tigray begik massakre i Etiopiens Amhara

- Drabene i en landsby ti kilometer syd for byen Dabat skete den 1. og 2. september, siger Chalachew Dagnew, som er talsperson for den nærliggende by Gondar.

Oprørsstyrker fra Tigray i det nordlige Etiopien har dræbt over 120 civile på to døgn i en landsby i Amhara-regionen, siger lokale embedsmænd til nyhedsbureauet Reuters onsdag.

En talsmand for Tigrays styrker har ikke umiddelbart kommenteret rapporten, som er den første om drab på et stort antal civile begået af styrker fra Tigray, efter at de har erobret territorium i Amhara.

- Indtil nu har vi fundet 120 lig. De var alle uskyldige landmænd. Vi frygter, at antallet af dræbte er højere. Der er savnede personer, siger den lokale administrator, Sewnet.

Chalachew Dagnew, talsmand fra Gondar, siger, at han har set de nye grave i landsbyen, og at børn, kvinder og ældre er blandt de mange dræbte.

Han siger, at styrker fra Tigray havde været "kortvarigt" i området. Nu har Etiopiens føderale hær igen kontrol over området.

Bjergregionen Tigray var indtil november styret af partiet Tigrayfolkets Befrielsesfront (TPLF). Etiopiens regering ophævede selvstyret i Tigray i november og indsatte nye politiske ledere.

Konflikten brød for alvor ud 4. november, da regeringsstyrker indledte en offensiv i Tigray. Siden er tusinder blevet dræbt og over to millioner er drevet på flugt fra deres hjem.

Der har i årevis været spændinger mellem TPLF og centralregeringen i Etiopiens hovedstad, Addis Abeba.