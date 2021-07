Oppositionspolitiker kræver politiske drab i Rusland opklaret

- Mange mennesker i Rusland er blevet dræbt for at have kæmpet for et liv i frihed, sagde den 69-årige Javlinskij på en kongres lørdag i Moskva for det liberale parti Yabloko, som han er grundlægger af.

Et giftangreb på dissidenten Aleksej Navalnyj, som aktuelt er indespærret i en fængselslejr i Rusland, skal også opklares, sagde Javlinskij.

Flere talere på partikonferencen, der fandt sted, før russerne 19. september skal vælge et nyt parlament, beskyldte præsident Vladimir Putin for at have forvandlet Rusland til et "diktatur".

Javlinskij selv talte om, at Putin har skabt et autoritært styre, som ikke længere tillader dialog, og som er en fare for den nationale sikkerhed.

- Putin har ført landet ind i en blindgyde, sagde han på kongressen, der blev transmitteret på internettet.

Han kritiserede også magthaverne for at forfølge deres kritikere og for "systematisk korruption".

Der er over 100 politiske fanger i Rusland, folk bliver straffet for at udtrykke deres holdninger på sociale medier, og retsstatsprincippet og et uafhængigt retsvæsen er ikke-eksisterende ifølge Javlinskij.

Han understregede samtidig, at hans parti vil gennemføre ændringer på fredelig vis.

- Et voldeligt magtskifte fører til katastrofer, sagde han.