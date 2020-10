Oppositionsleder vil begrænse samvær og lukke pubber i England

Keir Starmer mener, at der ikke længere er tid til at lade tvivlen komme premierminister Boris Johnson til gode.

Storbritanniens oppositionsleder, Labour-leder Keir Starmer, opfordrer til en nedlukning af England i to-tre uger for at inddæmme smitten med coronavirus.

- Regeringens plan fungerer simpelthen ikke. Der er brug for en anden kurs. Det er derfor, jeg opfordrer til en to-tre ugers nedlukning i England, siger Starmer på et pressemøde tirsdag.

Ifølge oppositionslederens forslag skal skoler forblive åbne. Han foreslår således, at den midlertidige nedlukning kan finde sted samtidig med den skoleferie, der nærmer sig.

Labour-lederen erkender, at hans plan vil betyde, at folk må "ofre sig betydeligt på tværs af landet".

Mens Starmer fortsat vil tillade nødvendige rejser og erhverv, vil han omvendt begrænse samvær mellem husstande og lukke alle pubber, barer og restauranter mod kompensation.

Boris Johnson ønsker at undgå en national nedlukning og siger, at han forsøger at balancere folkesundheden og økonomien.

Men Keir Starmer mener, at økonomien vil lide mere i det lange løb uden en nedlukning til at dæmme op for spredningen af virusset.

Tidligere tirsdag blev en række skærpede tiltag i de områder af Storbritannien, der er hårdest ramt af coronasmitten, vedtaget i parlamentet.

Premierminister Boris Johnson mener, at der ikke er brug for en fuld nedlukning. I stedet har han inddelt Storbritannien i tre risikoniveauer - medium, højt og meget højt.

I de værst ramte områder skal pubberne lukke, og indbyggerne skal undgå at mødes indendørs eller i haver. Også fitnesscentre, pubber og kasinoer vil lukke.

Indtil videre er det kun Merseyside-området i Liverpool, der er i denne kategori.

Johnson slog mandag fast, at smittetallene nu er højere end i marts, da der først blev lukket ned.