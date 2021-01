Oppositionsleder i Uganda: Der er fusket med præsidentvalget

Det siger han på et pressemøde fredag, efter at 30 procent af stemmerne er talt op. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Optællingen viser en markant føring til Ugandas mangeårige præsident, Yoweri Museveni, der forsøger at blive genvalgt til en sjette periode.

Men Bobbi Wine, der er tidligere popstjerne i Uganda, hævder at have videodokumentation for valgsvindel.

Han understreger, at han ønsker en fredelig valgproces, men at befolkningen har ret til at protestere.

På pressemødet siger han, at han er overbevist om, at han selv er valgets vinder.

- Jeg er meget sikker på, at vi har slået diktatoren (præsident Yoweri Museveni, red.) stort. Jeg opfordrer Uganda til at afvise afpresning. Vi har helt sikkert vundet valget, og vi har vundet det stort, siger Bobbi Wine ifølge AFP.

Forud for valghandlingen torsdag beordrede regeringen i Uganda alle sociale medier blokeret.

I en tv-transmitteret tale begrundede præsident Museveni nedlukningen med, at Facebook har fjernet profiler, der støtter regeringen.

Facebook har oplyst, at det har lukket en lang række konti tilknyttet ministeriet for information og teknologi, som anvendte "falske og kopierede konti" for at få dem til "fremstå mere populære, end de var".

Det er under valgkampen lykkedes den 38-årige Wine, hvis rigtige navn er Robert Kyagulanyi, at opnå stor popularitet.

Alligevel var det blandt de fleste iagttagere ikke ventet, at han ville kunne hive en sejr hjem mod Museveni.

Den 76-årige tidligere oprørsleder har været ved magten siden 1986. Og han har effektivt holdt enhver form for opposition nede.

Valgkampen har været en af de mest blodige i årevis.

Bobi Wine, der ved de fleste valgmøder har været iført en skudsikker vest og militærhjelm, har været udsat for tåregas, skud og adskillige anholdelser under sin kampagne.

Journalister, der har dækket oppositionens valgmøder, er blevet angrebet. Kritikere af regeringen er blevet spærret inde. Og valgtilforordnede er blevet anklaget og dømt.

Tidligere på ugen opfordrede FN's generalsekretær, António Guterres, myndighederne i Uganda - "især sikkerhedsstyrkerne" - til at respektere de internationale menneskerettigheder.