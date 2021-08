Oppositionsleder frygter anholdelse og flygter fra Nicaragua

Lederen af et større oppositionsparti i Nicaragua er tirsdag lokal tid flygtet ud af landet af frygt for at blive anholdt af præsident Daniel Ortegas regering.

Partilederen for Alianza Ciudadanos por la Libertad (borgeralliancen for frihed, red.), Carmella Rogers, er bange for at blive den næste i rækken.

- Ingen er i sikkerhed længere, siger Rogers i et tv-interview fra Costa Rica i hendes første offentlige optræden i flere dage.

- Det gav ingen mening at blive i landet. De ville enten fængsle mig eller deportere mig.

Der er præsidentvalg og valg til Nicaraguas lovgivende forsamling i november.

Men Carmella Rogers' parti er allerede blevet udelukket fra at deltage i valget, og sidste uge blev hendes pas gjort ugyldigt af myndighederne.

- Jeg har gemt mig siden fredag, siger Carmella Rogers, der også er kendt som Kitty Monterrey.

- Jeg forsøgte gradvist at finde en vej ud for at komme hertil på en sikker måde. Det var svært, og jeg er træt, men nu er jeg her.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, udtalte sidste uge, at det kommende valg i Nicaragua i november allerede har "mistet al troværdighed".

Daniel Ortega har siddet på magten i Nicaragua siden 2007. Han søger i november en fjerde valgperiode sammen med sin kone, vicepræsident Rosario Murillo, der endnu engang stiller op sammen med ham.