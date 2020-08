Oppositionsleder: Hviderusserne vil aldrig acceptere Lukasjenko

Hviderusserne vil aldrig acceptere Aleksandr Lukasjenko som landets sande leder.

Sådan lyder det fredag fra Svetlana Tikhanovskaja, der udfordrede præsidenten ved valget 9. august.

- Det bør stå klart for præsidenten, at der er brug for forandring. Jeg håber, at den sunde fornuft vil trænge igennem, og at folket vil blive hørt, og at der vil blive afholdt et nyt valg, siger Svetlana Tikhanovskaja ifølge nyhedsbureauet AFP.