Opgør om DRCongo førte til brand på banegård i Paris

Dele af banegården Gare de Lyon i Paris blev fredag aften evakueret efter en større brand. Den blev påsat af modstandere af en omstridt sanger fra Den Demokratiske Republik Congo (DRCongo).

Under en demonstration satte aktivister ild til scootere, cykler, affaldsbøtter og kasser på banegården for at hindre folk i at nå hen til en nærliggende koncerthal. Her gav sangeren Fally Ipupa koncert.