Opgør mellem bander koster ni livet i brasiliansk fængsel

Indsatte fra rivaliserende bander gik mandag til angreb på hinanden i et fængsel i staten Goias i Brasilien.

En talsmand oplyser, at urolighederne brød ud, da indsatte fra en celleblok i Colonia Agroindustrial-fængslet invaderede tre andre blokke, hvor indsatte fra en rivaliserende bande befandt sig.

Angrebsmændene satte ild til madrasser, da de trængte ind i de andre blokke og brændte ligene af de dræbte.

Myndighederne har bekræftet antallet af dræbte, men har endnu ikke identificeret de omkomne, skriver G1.

Lokale medier skriver, at 106 indsatte flygtede fra fængslet under urolighederne. 29 af dem skulle dog være indfanget igen.

Fængselsbetjente fik hjælp af militærpoliti til at generobre kontrollen med fængslet, to timer efter at volden brød ud.

Det er præcis et år siden, at et fængselsoprør i den brasilianske Amazonas-stat kostede 56 livet.

Blot en dag senere blev fire dræbt i et andet fængsel i samme stat.

6. januar blev 33 indsatte dræbt i et fængselsoprør i staten Roraima, og 14. januar blev 26 dræbt, da indsatte gik amok i et fængsel i Rio Grande do Norte.