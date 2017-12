Operaen i New York suspenderer dirigent efter sexanklager

The Metropolitan Opera i New York har sat alle sine forbindelser til operaens nuværende dirigent og tidligere musikdirektør igennem 40 år James Levine på hold.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

- Hr. Levine vil ikke være en del af nogen aktiviteter på The Met (forkortelse for The Metropolitan Opera, red.), herunder at gennemføre planlagte forestillinger på The Met i denne sæson, oplyser den verdensberømte opera i en erklæring søndag ifølge nyhedsbureauet AP.

Beslutningen om at suspendere forbindelserne til den 74-årige James Levine kommer dagen efter, at The New York Post lørdag kunne rapportere, at en i dag 48-årig mand påstår, at Levine misbrugte ham i sine teenageår.

Ifølge manden begyndte overgrebene i 1985, da han var 15 år.

Manden har ifølge nyhedsbureauet AFP fortalt politiet i Lake Forest, Illinois, at Levine onanerede foran ham og kyssede hans penis.

Manden, som dengang ønskede at blive dirigent, påstår, at overgrebene fortsatte frem til 1993 og bragte ham på kanten af selvmord.

Søndag rapporterede The New York Times om lignende historier fra to andre mænd, som ligeledes anklager James Levine for seksuelt misbrug.

- På baggrund af disse nye beretninger har The Met truffet beslutning om at handle nu, mens vi afventer resultaterne af undersøgelsen, siger administrerende direktør på The Met Peter Gelb ifølge AP.

James Levine var musikdirektør på The Metropolitan Opera fra 1976 til april 2016, hvor han gik på pension og i stedet fik titlen som musikdirektør emeritus.

Levine har dirigeret næsten 2500 opførelser af 85 forskellige operaer siden sin debut som dirigent i 1971, hvor han stod i spidsen for Giacomo Puccinis Tosca, fremgår det af operahusets hjemmeside.

I 1983 nåede en historie om ham forsiden af Time Magazine, og året efter blev han udnævnt til årets musiker af Musical America, som er talerør for scenekunsten i USA.

Efter problemer med helbredet, herunder Parkinsons syge, tog Levine en pause på knap to år fra jobbet, som han vendte tilbage til i 2013.

Under den globale #MeToo-kampagne, som begyndte med filmproduceren Harvey Weinstein, er der blevet sat fokus på seksuelle overgreb og sexchikane.