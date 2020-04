Opec og Rusland skærer i olieproduktion for at afbøde dyb krise

Tiltaget skal være med til at sende olieprisen i vejret.

Organisationen for Olieeksporterende Lande (Opec) og Rusland er torsdag aften dansk tid enige om at skære olieproduktionen med ti millioner tønder.

Den har ellers været helt i bund på grund af blandt andet coronaviruskrisen.

Ti millioner tønder olie svarer til omkring en tiendedel af verdens dagsproduktion.

Der ventes at blive skåret yderligere fem millioner tønder olie ved aftaler med andre lande, der også forsøger at afhjælpe en af de dybeste oliekriser i årtier.

Global efterspørgsel efter brændsel er dalet med 30 procent, da tiltag mod coronavirus verden over har holdt fly på jorden, fået folk til at køre mindre i bil og generelt sat en stopper for en stor del af verdens økonomiske aktivitet.

Opec består af 14 lande, herunder Saudi-Arabien, Iran og Irak.

USA er blandt andet et af de lande, der ventes at bidrage til at skære de yderligere fem millioner tønder olie.

Præsident Donald Trump holder torsdag amerikansk tid et telefonmøde om netop det emne med Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Saudi-Arabiens kong Salman.

Skulle man nå frem til en aftale om at få skåret hidtil usete 15 millioner tønder olie af verdens daglige produktion, vil det dog stadig ikke være nok til at forhindre en ophobning af olie på lagrene.

Trump har truet med med både sanktioner og straftold, hvis ikke Opec og Rusland nåede frem til en aftale.

Faldet på ti millioner tønder skal ske hen over maj og juni.

Torsdagens samtaler mellem Opec-landene og Rusland efterfølges fredag af samtaler mellem energiministre fra G20-økonomierne.