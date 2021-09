Op mod 80 dræbt under hårde kampe i det nordlige Yemen

Kirkegård i Marib i Yemen, som er blevet et af centrene for hårde kampe i landets blodige borgerkrig. 60 houthi-oprørere og 18 soldater, som var loyale over for landets regering, er blevet dræbt under kampe i de seneste to døgn om den strategisk vigtige by Marib. (Arkivfoto)

Foto: Nariman El-Mofty/Ritzau Scanpix