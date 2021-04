Onsdag blev den hidtil værste dag for Tyrkiet under pandemien

Tyrkiet har onsdag registreret sit hidtil højeste antal nye smittetilfælde i løbet af et døgn under pandemien.

En ny bølge af virusudbruddet har tvunget regeringen i Ankara til at skærpe forholdsregler for at bremse smittespredning. Restriktionerne var ellers blevet lempet i begyndelsen af marts.

Størstedelen af landet anses for at være højrisikozoner med hensyn til at blive smittet. Deriblandt hovedstaden Ankara og storbyen Istanbul.

Regeringen har genindført delvise udgangsforbud i weekenderne i byer med høje smittetal.

Under den næste muslimske fastemåned - ramadanen - fra midten af april til midten af maj, vil der desuden blive indført omfattende nedlukninger i weekenderne.

Præsident Recep Tayyip Erdogan siger, at tiltagene under ramadanen forhåbentlig vil bidrage til at få smittetallene til at falde, inden turistsæsonen for alvor begynder i maj.

Tyrkiet begyndte at vaccinere sin befolkning i midten af januar.

Indtil videre har landet stort set sat sin lid til vaccinen CoronaVac fra det kinesiske firma Sinovac, men fredag begyndte Tyrkiet at give de første stik med Pfizer og BioNTechs vaccine mod covid-19.

I alt er 32.943 personer i Tyrkiet døde under pandemien som følge af virusset.