Omstridt brexitlov er godkendt i Underhuset i London

En del medlemmer af det konservative regeringsparti har også været imod ændringsforslaget. Det bliver nu sendt over til Overhuset, før det kan blive endeligt vedtaget.

Premierminister Boris Johnson siger, at han ønsker at oprette et "sikkerhedsnet", der giver ham magt til at forhindre, at Nordirland har et andet toldsystem end det øvrige Storbritannien efter brexit.

Men EU-ledere har afvist dette som "spin". De har advaret Johnson om, at han skal overholde de forpligtelser, som han selv har indgået i brexitaftalen fra sidste år.

Den britiske regering har indrømmet, at lovforslaget er i strid med international lov. Johnson kalder det en form for forsikring, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale om det fremtidige forhold.

I brexitaftalen er der et afsnit, der sikrer en åben grænse mellem Nordirland og EU-landet Irland for at bevare fredsaftalen for Nordirland.

Når Storbritannien forlader EU, bliver denne grænse den eneste grænse mellem Storbritannien og EU.

I aftalen ønsker EU at sikre sig, at grænsen mellem Nordirland og Irland ikke bruges som en bagdør til at kanalisere ikke-tolddeklarerede produkter ind i EU fra resten af Storbritannien.

I USA har den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden advaret Storbritannien om, at det må respektere fredsaftalen i Nordirland. I modsat fald vil briterne ikke kunne få en handelsaftale med amerikanerne.