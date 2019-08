Område i Sibirien på størrelse med Sjælland og Fyn brænder

- Ifølge de seneste oplysninger er der registreret 118 skovbrande i regionen. De udgør ikke nogen fare mod beboede områder, hedder det i erklæringen fra brandbekæmpelsen i regionen.

De fleste af skov- og naturbrandene er i områder, som er svært tilgængelige, og hvor det udelukkende er regionale kriseberedskaber, som træffer beslutninger om, hvorvidt der skal indsættes brandfolk eller ej. Disse brande omfatter et samlet område på 940.000 hektar.

Over 1300 brandfolk er indsat i slukningsarbejdet, hvor der anvendes både fly og helikoptere.

Der er indført nødretsregler i regionen, og det regionale skovministerium siger, at tørt og varmt vejr samt kraftig vind og lyn er de vigtigste årsager til brandene.

Svetlana Tuflyakova, der bor i landsbyen Bogutjanij i regionen Krasnoyarsk - omkring 100 kilometer fra brandene - sagde tidligere på ugen til AFP, at ilden kunne mærkes.

- Vi har svært ved at trække vejret. Der er ikke nogen steder, vi kan komme væk fra røgen. Både børn og voksen hoster uafbrudt, sagde hun.

Store naturbrande er almindeligt forekommende i Sibirien hvert år, men denne sommer er røgen nået frem til både mindre og større byer - deriblandt Krasnoyarsk.

Lokale indbyggere klager over, at de lokale myndigheder gør for lidt. Mange af dem har kun få midler og har ikke penge til at gribe ind over for brandene i noget større omfang.

Den udbredte opfattelse, at myndighederne forsømmer at gribe effektivt ind over for skovbrandene, er blevet forstærket, efter at Krasnoyarsks guvernør, Alexander USS, i juli erklærede, at det var "meningsløst og måske skadeligt" at slukke skovbrande.

Fotos og videoer på sociale medier er lagt ud under overskrifter som "Sibirien står i flammer".