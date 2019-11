Omfattende protester i Iran efter prisen på benzin stiger

En person er dræbt og flere såret under demonstrationer i en række byer i Iran, skriver et iransk nyhedsbureau

Det var i den centrale by Sirjan, at en person omkom fredag. Her forsøgte demonstranter at sætte et brændstofdepot i brand.

Det blev forhindret af politi og soldater, skriver det halvofficielle nyhedsbureau ISNA.

Demonstrationerne brød ud få timer efter, at myndighederne oplyste, at prisen på benzin sættes op med 50 procent for de første 60 liter og med 300 procent for alt derover per måned.

- Uheldigvis blev der én dræbt, siger Sirjans fungerende guvernør. Han siger, det stadig er uklart, om det er en civil, der er dræbt.

- Sikkerhedsstyrkerne havde ikke tilladelse til at skyde og havde kun lov til at affyre varselsskud ... hvilket de gjorde, siger guvernøren.

Han siger, at det var en fredelig demonstration, indtil ballademagere tog over.

Der blev fredag også meldt om demonstrationer i blandt andet Ahvaz, Bandar Abbas, Birjand, Khoramshahr, Mashhad og Shiraz.

De fortsatte lørdag i byerne Teheran, Doroud, Garmsar, Gorgam, Ilam, Karaj, Khoramabad, Qom, Shiraz og flere andre, skriver nyhedsbureauet Irna.

I nogle af byerne skyder politiet med tåregas, fortæller det statslige tv.