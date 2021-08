Omfattende flammer hærger nær Olympia i Grækenland

Det rapporterer græske medier.

I landsbyen Pirris på den vestlige side af Peloponnes er huse brændt ned.

Brandmænd kæmper for at oprette barrierer, der skal forhindre flammerne i at sprede sig yderligere mod den historiske region Elis, der er hjemsted for Olympia, som var en helligdom i det antikke Grækenland.

Vind gør det dog vanskeligt for brandmændene at dæmme op for flammerne til trods for international hjælp.

Det græske brandvæsen oplyste tirsdag aften, at 54 nye skovbrande er brudt ud det seneste døgn.