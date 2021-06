Omfattende fejl gik forud for kongresstorm

Beskeder, som efterretningsafdelingen ved kongrespolitiet havde indsamlet i tiden før angrebet.

Det viser en rapport fra Senatet om angrebet.

Men den information blev aldrig videregivet til FBI eller topledelsen i Kongressens politi. Derfor blev der ikke lavet en sikkerhedsplan.

Det efterlod de betjente, der var på arbejde 6. januar, uforberedte og ude af stand til at håndtere situationen.

Det endte med at koste fem personer livet, inklusive en betjent.

Betjente i frontlinjen fik kemiske forbrændinger, hjerneskader og brækkede knogler. Og da kommandosystemet brød sammen, havde de ingen plan.

- Kommunikationen var kaotisk, sporadisk og ifølge mange frontlinjeansvarlige ikkeeksisterende, lyder det i rapporten.

En unavngiven officer er ifølge The Guardian citeret for at sige:

- Vi var dårligt forberedte. Vi blev ikke informeret af efterretningen. Vi blev forrådt. Vi blev forladt af alle stedfortrædende chefer den dag.

- Vi har stadig ikke fået at vide, præcis hvor "høvdingene" var den dag, og hvad deres rolle var.

En anden fortæller ifølge Reuters:

- Ingen chefer var med os over radioen for at hjælpe. I timevis var der forfærdede skrig i radioen, hændelserne var utænkelige, og der var fuldstændig tab af kontrol.

- I timevis tog ingen chef kommandoen eller kontrollen, selv om vi bad og bad om hjælp.

Det lykkedes hundredvis af Trump-tilhængere at mase sig forbi sikkerhedslinjen af betjente, bryde ind i bygningen og afbryde den godkendelse af Joe Biden som præsident, der var i gang.

Allerede inden tilhængere nåede så langt som til kongresbygningen, var der klare advarsler og tip om, at ekstremister planlagde at storme Kongressen.

Rapporten beskriver ifølge AP samme fejl, som blev beskrevet efter angrebet mod USA 11. september 2001. Nemlig manglende evne til at forestille sig, at det værste kan ske.

Rapporten anbefaler, at der omgående sker ændringer i kongrespolitiets topledelse. Det arbejde er allerede i gang, lyder det fra politiet.

I maj stemte Senatet mod en uafhængig undersøgelse af kongresstormen. Derfor bliver Senatets rapport sandsynligvis også den sidste skrivelse om angrebet.

- Denne rapport er vigtig, da den giver mulighed for at foretage nogle øjeblikkelige forbedringer af sikkerhedssituationen omkring Kongressen.

- Men det svarer ikke på nogen af de store spørgsmål, som vi er nødt til at beskæftige os med som land og demokrati, siger den demokratiske senator Gary Peters, der stod i spidsen for forslaget om en uafhængig undersøgelse, ifølge AP.

Gary Peters fremhæver blandt andet, at rapporten ikke dykker ikke ned i Trumps mulige rolle ved angrebet, da han kort forinden opfordrede tilhængere til at "kæmpe som ind i helvede" for at ændre valgresultatet.

Den tidligere præsident blev stillet for en rigsret i februar for sin rolle i stormløbet. Men her blev han frikendt.