Donald Trump da han og konen Melania onsdag for sidste gang fløj med Air Force One. Sidste rejse gik til Florida og hans luksushotel Mar A-Largo, han nu kalder sit hjem. Siden har han ikke givet lyd fra sig, heller ikke om den rigsret, der nu venter ham. I stedet bruger den tidligere præsident tiden på at spille golf, lydet det fra folk tæt på ham.

Om to uger venter rigsretten på Trump

Nu er det sikkert og vist. Mandag afleverer Repræsentanternes Hus i USA et anklageskrift til Senatet mod Donald Trump. Han vil for anden gang blive stillet for en rigsret.

Og fra den 8. februar går det løs.

Republikaneren Trump havde sidste arbejdsdag i Det Hvide Hus onsdag efter fire vilde år som præsident. Han anklages for forsøg på at svindle med valgresultatet og for at ophidse højreekstremister til at angribe USA's kongres, mens politikerne indenfor var i gang med officielt at bekræfte, at demokraten Joe Biden vandt valget. Fem døde under angrebet.