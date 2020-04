Olieproducerende lande skærer produktion med ti procent

Organisationen for Olieeksporterende Lande (Opec), Rusland og andre olieproducerende nationer har søndag indgået en aftale om en rekordstor reduktion i produktionen. Det sker for at styrke olieprisen.

De store olieproducerende lande har aftalt at reducere olieproduktionen med ti procent i maj og juni. Det bekræfter blandt andre Irans olieminister på Twitter.

Gruppen, der er kendt som Opec+, er enige om at reducere produktionen med 9,7 millioner tønder olie dagligt i de to måneder.

Ti millioner tønder olie svarer til omkring en tiendedel af verdens dagsproduktion.

Beslutningen er truffet efter fire dages maratonforhandlinger og efter pres fra USA's præsident, Donald Trump, som ønsker at få stoppet et fald i oliepriserne.

Trump holdt torsdag et telefonmøde om netop det emne med Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Saudi-Arabiens kong Salman.

Trump havde truet Opec-lederen Saudi-Arabien med told på olie og andre strafforanstaltninger, hvis problemerne med overproduktion af olie ikke blev løst.

Der var oprindeligt en aftale på plads torsdag. Men Mexico ønskede ikke at følge de krav, landet blev pålagt i aftalen.

Fredag oplyste præsident Andres Manuel Lopez Obrador, at USA's præsident, havde tilbudt Mexico en hjælpende hånd med at opfylde aftalen.

Søndag oplyser medlemmer af den mexicanske regering, at landet har opnået de indrømmelser, det krævede for at opfylde sin del af aftalen.

Global efterspørgsel efter olie er dalet med over 30 procent, da tiltag mod coronavirus verden over har holdt fly på jorden, fået folk til at køre mindre i bil og generelt sat en stopper for en stor del af verdens økonomiske aktivitet.

Under krisen er over tre milliarder mennesker blevet begrænset til at opholde sig i deres hjem i videst mulig udstrækning.

Opec består af 14 lande, herunder Saudi-Arabien, Iran og Irak.

Opec+ har sagt, at det ønskede olieproducenter uden for gruppen - deriblandt USA, Canada, Brasilien og Norge til at skære fem procent af deres olieproduktion.