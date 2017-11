Ohio udsætter henrettelse af drabsdømt uden brugbare vener

Alva Campbell Jr. lider af en lang række sygdomme og problemer. Han er diagnosticeret med kræft, lungesygdom, astma og hjerteproblemer. Han har en stomi, og han benytter gangstativ.

Hans advokat har argumenteret for, at han er for syg til at modetage en dødelig indsprøjtning. Han har i stedet bedt om at blive skudt.

Men den appel er blevet afvist af USA's højesteret.

- Henrettelsen er udsat. Jeg har ingen yderligere kommentarer, siger David Stebbins, som er advokat for Campbell.

Guvernøren i Ohio, John Kasich, har afvist at benåde den drabsdømte.

Campbell sad 20 år i fængsel for drabet på en mand i Cleveland, men han slap ud i 1992. Fem år senere blev han anholdt og fængslet for røveri i Columbus.

Da Campbell blev transporteret i kørestol - efter ifølge retsdokumenter at have ladet som om, at han var lam - angreb han en betjent. Han snuppede betjentens pistol og stak af.

Campbell kaprede en bil og dræbte en 18-årig mand med skud.