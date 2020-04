Ohio forudser kaotisk primærvalg udelukkende med brevstemmer

Delstaten Wyoming har allerede afholdt valg uden fysisk fremmøde, og Ohio følger nu trop.

Det kan blive en prøve af, hvordan det amerikanske præsidentvalg til november kan foregå, hvis coronavirusset forbliver en trussel.

Allerede nu har det vakt bekymring at afholde valg udelukkende med brevstemmer.

Ohios valgsystem er blevet bombarderet af anmodninger om brevstemmer, hvilket potentielt kan udelukke titusinder af vælgere fra at stemme.

- Jeg har været her i 20 år, og jeg har aldrig set noget lignende, siger Brent Lawler, der er valgstedsleder i Cleveland, der er administrativt centrum for staten.

Statens valgkontor er forpligtet ved lov til at sende stemmesedler til alle vælgere, der har ansøgt om stemmeseddel inden lørdag 25. april ved middagstid.

Det er ikke sikkert, at alle vælgere når at få deres stemmesedler i tide, da de skal aflevere dem senest mandag for at blive talt med i afstemningen, lyder det i en advarsel fra det amerikanske postvæsen.

Ohio har i forvejen begrænset stemmerne ved at sige, at handicappede og folk uden adresse ikke modtager stemmesedler.

Mandag har den amerikanske præsident, Donald Trump, sagt på et pressemøde i Det Hvide Hus, at han ikke overvejer at udsætte præsidentvalget.

- Jeg har aldrig tænkt på at ændre valget. Hvorfor skulle jeg gøre det?, siger Trump på pressemødet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den tidligere vicepræsident Joe Biden står til at vinde Demokraternes primærvalg og dermed blive republikanske Trumps udfordrer til valget 3. november.

Omkring 20 delstater har udskudt primærvalg som følge af coronaviruspandemien. Mandag var New York den første delstat til at aflyse valget helt.