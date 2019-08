Ofre i El Paso og Dayton inkluderer forældre og skoleelever

El Paso i Texas og Dayton i Ohio ligger over 2500 kilometer fra hinanden. Alligevel blev de to amerikanske byer i weekenden forenet i sorg. Det skete, da to masseskyderier kostede 31 uskyldige mennesker livet.

Lørdag åbnede en bevæbnet mand ild i et Walmart-supermarked. 22 mennesker døde, mens over 20 andre blev såret.

Blot få timer senere skød og dræbte en anden mand ni mennesker og sårede mindst 27 andre i Dayton, Ohio.

Mandag er identiteterne på de dræbte blevet offentliggjort. Blandt dem, der mistede livet, var forældre, skoleelever og en krigsveteran.

15-årige Javier Amir Rodriguez var netop begyndt på sit andet år i gymnasiet, da han lørdag blev skudt og dræbt, da han var med sin onkel i Walmart og handle.

Arturo Benavides var en amerikansk krigsveteran og pensioneret buschauffør. Han var ved at betale for sine varer, da gerningsmanden trådte ind i supermarkedet og begyndte at skyde.

Arturo Benavides' hustru, Patricia, sad på en bænk i nærheden og ventede på sin mand. Da gerningsmanden åbnede ild, blev hun skubbet i sikkerhed ind på et badeværelse af andre handlende.

Parrets nevø, Ruben Rojas, beskriver sin onkel som en "stille og rolig" mand, der nød at se sport og gå til messe.

Ivan Manzano havde en datter på fem år og en søn på ni år. Han var fra Ciudad Juárez i Mexico og erhvervsdrivende.

Hans hustru, Adriana Manzano, fik at vide af det amerikanske forbundspoliti, FBI, at han var blevet dræbt i masseskyderiet i Walmart. Adriana rejste mandag til det mexicanske konsulat i El Paso for at få udleveret sin mands lig.

Adriana Manzano har fortalt sine to børn, at deres far er død i en ulykke. Hun er bange for, at sandheden kan skabe vrede.

Jordan Anchondo er ligeledes blandt de dræbte i El Paso. Hendes søster, Leta Jamrowski, fortæller, at hun døde, da hun forsøgte at beskytte sin to måneder gamle dreng mod en byge af kugler.

- Hun gav sit liv for at beskytte ham, siger søsteren.

Den to måneder gamle baby slap med knubs i form af nogle brækkede knogler fra morens fald.

Jordan Anchondos mand, Andre Anchondo, mistede ligesom sin hustru livet i Walmart.

I masseskyderiet i Dayton, Ohio, er de dræbte blandt andre Saeed Saleh, en migrant fra Østafrika og far til tre, Lois Oglesby, en sygeplejerskestuderende, og gerningsmandens egen søster, 22-årige Megan Betts.

Under masseskyderiet i Dayton blev gerningsmanden, den 24-årige Connor Betts, skudt og dræbt af politiet.

Imens er en 21-årig mand anholdt og sigtet for at stå bag angrebet i El Paso.