Ofre for oversvømmelser vender gradvist tilbage

- På få minutter kom der en flodbølge ind i huset, siger bager Cornelia Schloesser om de ødelæggende oversvømmelser i byen Schuld i Rheinland-Pfalz. Her er hendes families forretningsbygning, som var over 100 år gammel, blevet tilintetgjort.

I Tysklands værste ramte regioner i Nordrhein-Wetfalen og Rheinland-Pfalz er indbyggere, som måtte flygte fra de ekstreme oversvømmelser, gradvist begyndt at vende hjem for at tage bestik af ødelæggelserne.

- Alt har været et mareridt i de seneste 48 timer. Vi går rundt i cirkler, fordi der ikke er noget, vi kan gøre, siger hun og ser på bunkerne af forvredet metal, glasskår og murbrokker på det sted, hvor facaden til hendes butik stod før.

I nogle områder, hvor vandmasserne tillader det, er redningsmandskab, soldater og frivillige i gang med at rydde op i gaderne. De er fyldt med murbrokker, bygningsdele og ødelagt inventar.

- Det er en enormt opgave at rydde op, siger Tim Kurzbach, der er borgmester i Solingen i den sydlige del af Ruhrdistriktet.

Myndighederne har endnu ikke et klart billede af katastrofens omfang.

De mange omfattende ødelæggelser medfører, at selv en del huse, der ellers fremstår som forholdsvis uskadte, må rives ned.

Ødelagte kommunikationsforbindelser vanskeliggør arbejdet, ligesom inspektion af bygninger, der måske må rives ned. Mange mennesker er at ind på at få el, gas og telefonforbindelser til at virke igen.

Der er også mangel på rent drikkevand i dele af de ramte områder.

Flere steder er folk er blevet reddet af redningsbåde eller fløjet i sikkerhed i helikoptere, efter at de i har klynget sig til et tag i lang tid.

- Vi er nødt til at gå ud fra, at antallet af omkomme vil stige, siger Carolin Weitzel, borgmester i Erftstadt i Nordrhein-Westfalen, som blev ramt af et ødelæggende jordskred udløst af oversvømmelser.