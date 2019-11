Østtysker fortryder ikke flugtforsøg til Danmark

Hverken en fængselsstraf eller Berlin-murens fald i 1989 har ændret noget for Carmen Rohrbach. Hun fortryder ikke, at hun i 1974 forsøgte at krydse Østersøen i en jolle for at flygte fra Østtyskland til Danmark.

- Da vi tog afsted, følte jeg egentligt, at jeg forrådte mit land. Men da jeg sad i fængsel, tænkte jeg: Nej, det var værd at risikere livet på grund af det her regime, siger hun.

Som ung i det kommunistiske Østtyskland drømte Carmen Rohrbach om at komme ud at se verden. Hun havde lært at ride på hest med det ene formål en dag at ride på de mongolske sletter.

Hun fik sine drømme knust, da hun efter sit studie i biologi fik afslag på at blive udstationeret i Cuba, Mongoliet eller Sibirien i Rusland.

Afslagene gjorde ikke udlængslen mindre, og sammen med en veninde lagde hun en plan. De ville sætte sig i en jolle og ro ud på Østersøen og forhåbentlig ramme dansk land på et tidspunkt.

Ved første kontakt med virkeligheden faldt planen fra hinanden. De to veninder måtte sænke deres jolle for at undgå at ende i spotlyset fra østtyske patruljer.

I vandet gav de to kvinder sig til at svømme. Først gennem natten. Senere gennem hele dagen.

- Det var utroligt. Jeg kan den dag i dag ikke forestille mig, at jeg ville være stand til at svømme så længe, siger Carmen Rohrbach.

Da natten faldt på igen, troede Carmen Rohrbach og hendes veninde, at lykkens gudinde havde set deres vej.

De fandt en bøje og troede, at det ville blive deres redning. I stedet blev de fundet på bøjen af et østtysk krigsskib, der havde begivet sig ud i internationalt farvand.

De blev ført tilbage til Østtyskland og idømt 32 måneders fængsel for flugtforsøg. Inden de blev færdige med at afsone, og før de fik chance for at se deres familie igen, blev begge kvinder deporteret til Vesten.

Ude af Østtyskland kunne Carmen Rohrbach føje rejseskribent til sin titel som biolog.