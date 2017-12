Østrigs Frihedsparti har seks ministre i ny regering

- Jeg er meget, meget opstemt. Ingen har noget at frygte, siger Herbert Kickl, som er FPÖ's generalsekretær og Østrigs næste indenrigsminister.

Kickl er en af i alt seks ministre fra Frihedspartiet, som blandt andet har fået kontrollen over udenrigsministeriet, indenrigsministeriet og forsvarsministeriet.

Frihedspartiet er afdøde Jörg Haiders gamle parti. Det fik 26 procent af stemmerne ved valget i oktober.

Regeringsaftalen er blevet indgået af FPÖ og lederen af Østrigs konservative parti, ÖVP, den kun 31-årige Sebastian Kurz, som bliver landets næste kansler og verdens yngste leder.

Kurz, der er kendt som "wunderwuzzi", har omdannet det konservative parti til sin egen personlige bevægelse.

- Vores politiske mål er meget enkle. Vi ønsker at lempe skattebyrden for folk, vi vil styrke økonomien og vi vil styrke vort sociale system. Men først og fremmest vil vi styrke sikkerheden i vores land - blandt andet ved at bekæmpe illegal indvandring, siger Kurz.

Kurz og Kicki fremlagde lørdag aftalen for Østrigs præsident, Alexander Van der Bellen. Det har taget de to partiledere syv uger at forhandle en koalitionsaftale på plads.

Med aftalen er Frihedspartiet tilbage i regering efter 12 år i opposition. Partiet har tidligere været i regering i 1986-1987 og igen i 2000-2005.

Da partiet kom i regering i 2000, indførte de øvrige EU-lande i en periode sanktioner mod Østrig i protest mod Frihedspartiets politik.

Frihedspartiets succes i Østrig kommer efter en række andre europæiske valg i år med fremgang til højrefløjen. I Tyskland var der fremgang til det højreorienterede parti Alternative für Deutschland (AfD), i Holland til Geert Wilders Frihedsparti og i Frankrig til Front National Front.