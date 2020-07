Østrigerne skal have masker på igen

Østrigerne skal igen til at have masker på, når de går i supermarkedet, på posthuset og i banken.

Det sker, efter at der er konstateret flere nye klynger af coronasmitte i de seneste uger.

I begyndelsen af april var Østrig et af de første lande i Europa, der gjorde det obligatorisk at bære maske for næsen og munden for at forhindre smitte.