Østrigerne skal have masker på igen efter stigning i smitte

I begyndelsen af april var Østrig et af de første lande i Europa, der gjorde det obligatorisk at bære maske for næsen og munden for at forhindre smitte.

Østrigerne skal igen til at have masker på, når de går i supermarkedet, på posthuset og i banken.

I midten af juni, da situationen var bedre, blev det påbud udfaset.

Men nu genindfører regeringen pligten til at bære maske.

Det sker for at beskytte ældre mennesker og "skabe opmærksomhed" på, at coronapandemien stadig udgør en risiko. Det siger den østrigske kansler, Sebastian Kurz, på et pressemøde i hovedstaden Wien tirsdag.

En del eksperter sætter dog spørgsmålstegn ved, om påbuddet om at bære maske er det rette værktøj at gribe til.

Eksperterne peger på, at de klynger af smitte, der er opstået, har været i eksempelvis kirker og på slagterier, men ikke i supermarkeder.

Ud over at det nu igen bliver obligatorisk at bære maske flere steder i det offentlige rum, strammer Østrig kontrollen med indrejse fra flere Balkan-lande.

Det gælder Albanien, Bosnien, Kosovo, Montenegro, Serbien og Nordmakedonien. Mange af de smittetilfælde, der er konstateret i Østrig, kan spores til folk, der er indrejst fra disse lande.

Kommer man fra det vestlige Balkan, skal man derfor have en negativ coronatest fra et godkendt laboratorie. Der vil også være øget østrigsk kontrol med karantæne af mulige smittede.

Østrig har indtil videre bekræftet omkring 19.000 tilfælde af coronasmitte.

Det daglige antal nye smittetilfælde steg i begyndelsen af juli til over 100, efter at Østrig i to måneder havde haft færre end 100 nye smittetilfælde om dagen.