Østrigerne skal blive inde fra 20.00 for at stoppe corona

Østrigs kansler, Sebastian Kurz, holdt pressekonference lørdag for at meddele, at Østrig nu strammer coronarestriktionerne gevaldigt. Landet nærmer sig de 6000 daglige smittetilfælde, som ifølge Kurz vil betyde, at hospitalerne kommer under stort pres.

Foto: Hans Punz/Ritzau Scanpix