Østrig lukker ned for tredje gang

Med på listen over gode grunde tæller en gåtur eller motion.

En streng nedlukning er lørdag trådt i kraft i Østrig, hvor indbyggerne har fået besked på kun at forlade deres hjem, hvis der er en god grund til det.

Men der er strenge regler for at ses med personer fra andre husstande end sin egen.

Langt de fleste butikker er lukket i de kommende tre uger. Kun supermarkeder og apoteker holder åbent.

Frisører, fitnesscentre og en lang række andre serviceerhverv er lukket ned i et forsøg på at inddæmme coronasmitten.

Landets skisportssteder har fået lov til at holde åbent, men med regler om afstand mellem folk. Nogle steder er det kun lokale beboere, der må benytte lifte og løjper.

Det er tredje gang, at Østrig lukker ned under coronapandemien.

Landets kansler, Sebastian Kurz, siger, at han forventer en tredje bølge af smitte i Europa i de kommende måneder, inden et øget antal test og vaccineringer for alvor vil knække kurven.

- Jeg vil forvente, at vi på mange områder kan vende tilbage til det normale til sommer, siger Kurz.

- Og jeg vil tro, at test vil blive helt almindeligt i de kommende måneder. Som at børste tænder, tilføjer kansleren.

Lørdag er de første omkring 10.000 vaccinedoser ankommet til Østrig, samtidig med at vaccinen er fordelt til de øvrige EU-lande.

Lastbiler fulde af vacciner fra medicinalselskaberne Pfizer og BioNTech kom fra Belgien via Tyskland og blev med politieskorte bragt til et varehus i den østrigske hovedstad, Wien.

Som i det øvrige EU begynder Østrig at vaccinere søndag. I første omgang vil det være beboere på plejehjem og i ældreboliger, der får tilbudt vaccinen.

Antallet af bekræftede smittetilfælde i Østrig er allerede faldet i de seneste par dage.

Målt per 100.000 indbyggere er smittetallet lavere end i blandt andet nabolandet Tyskland.