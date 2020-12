Østrig åbner pisterne i julen - men kun for de lokale

Østrig har juleaftensdag tilladt, at landets over 400 skisportsanlæg kan åbne.

Men det er kun to dage før, at regeringen i Wien har beordret den tredje nedlukning af landet under coronapandemien.

Hoteller, værtshuse og restauranter har fået ordre til at holde lukket ude i skiområderne. Det betyder i realiteten, at turisterne holder sig væk, og at de sportslige udfoldelser på pisterne er forbeholdt de lokale.