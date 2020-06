Ørkenstat gør klar til banebrydende Mars-mission

Håbet er, at missionen kan inspirere unge forskere og gøre os klogere på atmosfæren omkring den røde planet.

Projektet er næste store skridt for FAE i forbindelse med de mange megaprojekter, som ørkenlandet har sat gang i for at markere sig internationalt.

FAE sendte sin første astronaut i rummet sidste år og er i gang med at bygge en såkaldt "videnskabsby" for at efterligne omgivelserne på Mars, hvor landet håber at skabe en menneskelig bebyggelse i år 2117.

Missionens chef, Omran Sharaf, siger, at landet - udover det videnskabelige formål - ønsker at trække tråde tilbage til regionens guldalder med store kulturelle og videnskabelige landvindinger ved at sende en sonde til Mars.

- FAE ønsker at sende et stærkt budskab til den arabiske ungdom og minde om en fortid, hvor vi var langt fremme i forhold til at generere viden, siger han.