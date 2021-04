Øjenvidner til israelsk ulykke: De døde var overalt omkring os

Flere vidner fortæller om, hvordan de så mennesker blive trampet ned for øjnene af dem, da mindst 44 personer natten til fredag blev mast ihjel under en jødisk fejring på bjerget Meron i det nordlige Israel.

Det skriver mediet Times of Israel tidligt fredag morgen.

Øjenvidner beskriver, hvordan panikken begyndte, da en tætpakket folkemængde forsøgte at forlade en netop afsluttet ceremoni via en smal trappeopgang.

Her gled flere tilsyneladende på glatte metaltrin og faldt ned på personerne foran dem, hvilket førte til vild panik, da flere blev fanget under menneskemængden.

- Vi var på vej ind for at se bålceremonien, da en bølge af mennesker pludselig kom ud. Vores kroppe blev ført med af sig selv. Folk blev kastet op i luften, mens andre blev knust på jorden, siger øjenvidnet David ifølge Times of Israel.

- Der var et barn, som blev ved med at nive mit ben, mens han kæmpede for sit liv. Vi ventede på at blive reddet i 15-20 minutter i den vanvittige, forfærdelige trængsel, tilføjer han.

Et andet øjenvidne ved navn Meir, der blev lettere såret, fortæller fra sin hospitalsseng, hvordan en politimand formåede at trække ham ud af folkemængden.

- Det føltes som en evighed. De døde var overalt omkring os, siger han ifølge Times of Israel.

Indledningsvist lød det fra Israels beredskabsmyndighed, Magen David Adom, at ulykken skete, da en tribune kollapsede.

Men redningsarbejdere har ifølge nyhedsbureauet AFP siden forklaret, at ulykken altså fandt sted i en smal trappeopgang, da tusindvis af mennesker forsøgte at komme ud på samme tid, mens flere herefter blev klemt i menneskemængden.

Dette bliver bekræftet af kilder i politiet. Det skriver det israelske medie Haaretz.

Vidner til ulykken fortæller også til Times of Israel, at redningstjenester kæmpede for at komme frem til folkemængden for at redde fastklemte mennesker, men at mange, der var kommet til skade, ikke blev opdaget, før der var en besked på højtaleranlægget om, at forsamlingen skulle opløses.