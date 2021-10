Fem personer har mistet livet onsdag aften, efter at en mand gik til angreb med bue og pil i den norske by Kongsberg. (Arkivfoto)

Øjenvidner: Angrebsmand sigtede på kunder i Coop-butik

Den norske by Kongsberg er rystet, efter at en mand onsdag angreb en række mennesker med bue og pil. Fem har mistet livet.

Magnus Tangen var på vej for ud for at købe ind i den lokale Coop Extra-butik, da han lagde mærke til politiaktionen.

- Det er skræmmende, at det er så tæt på der, hvor jeg bor, siger Magnus Tangen til den norske avis VG.

En anden beboer i Kongsberg, Laila Gustavsen, siger til det norske medie Aftenposten, at det føles uvirkeligt, at "sådan noget kan ske i en så stille lille by".

- Vi, der bor her, aner ikke, hvem der er blevet ramt, såret eller dræbt, siger hun.

Et andet øjenvidne fortæller til den norske lokalavis Laagendalsposten, at han så gerningsmanden inde i Coop Extra-butikken.

Her skulle manden have sigtet på kunderne med bue og pil. Den pågældende Coop-butik var ifølge Laagendalsposten onsdag aften afspærret, mens politiet efterforskede området.

Politiet bekræftede sent onsdag aften, at fem personer har mistet livet i angrebet.

De første opkald kom til politiet klokken 18.13. Her slog flere alarm om, at en person gik rundt i byen og skød folk med bue og pil.

Gerningsmanden er blevet anholdt, efter at han forsøgte at stikke af fra politiet.

Et vidne fortæller til Laagendalsposten, at vedkommende så gerningsmanden løbe igennem gaden fra politiet, som skød efter ham.

Vidnet fortæller også, at der lå en kvinde ved et lyskryds, som var blevet stukket med en kniv.

Politiet har endnu ikke et bud på et muligt motiv, men sagde onsdag aften, at det var nærliggende at undersøge, om der er tale om et terrorangreb.