Øget smitte får Island til at genindføre coronarestriktioner

Blandt andet bliver et forsamlingsloft på 200 mennesker samt begrænsede åbningstider for barer og natklubber genindført.

Restriktionerne er baseret på anbefalinger fra chefepidemiolog Thorolfur Gudnason og blev besluttet på et regeringsmøde fredag.

På et pressemøde i Reykjavik torsdag fortalte chefepidemiologen, at antallet af nye covid-19-tilfælde stiger eksponentielt på trods af landets høje vaccinationsrate.

Island ophævede stort set alle coronaregler, herunder krav om afstand og mundbind og begrænsning på offentlige forsamlinger, den 26. juni.

Det skete, efter at landet havde indført restriktionerne i marts sidste år.

Men fra søndag vil der altså igen gælde begrænsninger. Ifølge nyhedsbureauet AFP genindføres en regel om at holde en meters afstand til andre, ligesom at barer og restauranter skal lukke tidligere.

Desuden bliver mundbind obligatorisk indenfor, og swimmingpools og indendørs idrætsanlæg skal begrænse sig til 75 procent af den normale kapacitet.

Selv om over 85 procent af befolkningen over 16 år har modtaget to vaccinedoser, har Island de seneste to uger oplevet, at smitten er blusset op. Det skyldes først og fremmest den mere smitsomme Delta-variant.

Island har for tiden 371 aktive smittetilfælde mod kun 60 for otte dage siden, skriver Iceland Review.

Island var et af de første lande i verden til at lempe coronarestriktioner for vaccinerede turister.

Således åbnede landet sine grænser karantænefrit den 1. juli for rejsende, der kunne fremvise bevis for vaccination eller tidligere smitte.

Fra midnat søndag skal færdigvaccinerede rejsende dog kunne fremvise en negativ test, som er højst 72 timer gammel, for at komme ind i landet.

Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University har Island registreret 7054 smittetilfælde under pandemien og 30 coronarelaterede dødsfald.

Der bor cirka 370.000 mennesker i Island.