Observatører opgiver at overvåge parlamentsvalg i Rusland

Ruslands parlamentsvalg til september kommer ikke til at blive overvåget af observatører fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

- Vi beklager meget, at vores observation af det kommende valg i Rusland ikke vil være muligt, siger Matteo Mecacci, der er direktør for organisationens kontor for demokratiske institutioner og menneskerettigheder (Odihr).

- Mulighed for uafhængigt at fastsætte det antal observatører, der er nødvendigt for at vi kan observere effektivt og troværdigt, er afgørende for al international observation.

Valget til det russiske parlament, Dumaen, finder sted 17.-19. september.

Både Odihr og OSCE's parlamentariske forsamling var inviteret til at overvåge valget, men de russiske myndigheder begrænsede antallet af observatører til henholdsvis 50 og 10.

Begrænsningen er sket med henvisning til coronakrisen.

- Jeg er meget skuffet over, at begrænsninger fra de nationale myndigheder forhindrer OSCE i at give de russiske vælgere en gennemsigtig og autoritativ vurdering af deres valg, siger Margareta Cederfelt, der er præsident for OSCE's parlamentariske forsamling.

OSCE har tidligere haft observatør i Rusland i forbindelse med valg. Men organisationen har ligeledes også droppet at overvåge valg i landet. Deriblandt præsidentvalg, fordi myndighederne har stillet for mange krav.

OSCE beskrives på det danske udenrigsministeriums hjemmeside som verdens største regionale sikkerhedsorganisation med 57 deltagende stater fra Europa, Centralasien og Nordamerika.

Organisationens hovedaktiviteter omfatter konfliktforebyggelse, krisestyring og reformstøtte inden for demokrati og menneskerettigheder. Hovedkvarteret er placeret i Østrigs hovedstad, Wien.