Observatør og opposition melder om fusk ved Ruslands valg

Den uafhængige russiske observatørgruppe Golos, som offentliggør en liste over mulig valgfusk på nettet, havde først på eftermiddagen registreret 1764 uregelmæssigheder.

Blandt andet var valgobservatører blevet forhindret i at udføre deres arbejde, siger Golos.

Et andet eksempel er, at ansatte i statslige institutioner får brev fra deres administrationer om, at de må tage deres familie med til valglokalerne. De får også at vide, at de kan stemme ved valglokaler på arbejdspladsen.

Det fortæller en seniorrådgiver i den norske afdeling af menneskerettighedsorganisationen Helsinki-komitéen til det norske nyhedsbureau NTB.

- I valglokalerne hænger der billeder af Putin på væggene. Hvis de vælger ikke at stemme, bliver det gjort klart for dem, at de må være "klar til at tage konsekvenserne", siger seniorrådgiver Lene Wetteland i Helsinki-komitéen.

- Der står ikke tydeligt, at de skal stemme på Putin, eller hvad disse konsekvenser er. Men det er let at tænke sig til, siger Wetteland til NTB.

Aktivister, der bakker op om oppositionsleder og Putin-kritiker Aleksej Navalnyj, er sendt ud i stort tal som frivillige valgobservatører.

Navalnyjs kontor oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at 33.000 frivillige er ude for at kontrollere, om alt går korrekt til.

Navalnyj er selv afskåret fra at stille op grundet en dom, som han selv mener er politisk. Han har valgt ikke at stemme. Han har på Twitter postet et link til en video, der angiveligt viser ekstra stemmesedler blive proppet i en stemmeboks.

Ruslands valgkommission meddeler, at den er i færd med at granske flere beskyldninger om, at der er smidt ekstra stemmesedler i boksene.