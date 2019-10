Observatør: Tyrkiskstøttede oprørere dræber ni civile

Det meddeler Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR), der overvåger situationen via et netværk af kilder og aktivister i Syrien.

Observatoriet betegner ofrene som "henrettede".

- De ni civile blev henrettet på forskellige tidspunkter syd for byen Tal Abyad, lyder det i en meddelelse fra SOHR lørdag aften.

Blandt de dræbte er den kvindelige politiker Hevrin Khalaf og hendes chauffør, lyder det fra kurdisk side.

Den politiske gren af den kurdiskledede styrke SDF oplyser, at Khalaf blev "taget ud af sin bil under et tyrkiskstøttet angreb og henrettet af tyrkiskstøttede lejesoldater".

- Den tyrkiske invasion skelner ikke mellem en soldat, en civil eller en politiker, hedder det i en meddelelse fra SDF.

De tyrkiskstøttede oprørere afviser imidlertid at have stået bag et sådant angreb. Oprørsstyrken er slet ikke trængt så langt ind i området, meddeler en talsmand til nyhedsbureauet Reuters.

To videoer, som cirkulerer lørdag på sociale medier, viser angiveligt nogle af drabene på civile.

Yderligere mindst 28 civile syrere er blevet dræbt under den tyrkiske offensiv, der blev indledt onsdag.

Mange af ofrene er dræbt i flyangreb eller granatangreb, skriver SOHR på sin hjemmeside.

Tyrkiske soldater kæmper sammen med syriske oprørere, der tidligere kæmpede mod den syriske præsident, Bashar al-Assad.

Tyrkiet hævder at have dræbt flere hundrede kurdiske krigere, mens SDF har meddelt, at styrken har mistet 23 soldater i kamp.

FN oplyste tidligere lørdag, at over 100.000 mennesker er sendt på flugt fra det nordøstlige Syrien på grund af den tyrkiske offensiv.