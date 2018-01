Observatør: Russiske luftangreb dræber 18 civile i Syrien

Det oplyser overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Observatoriet overvåger situationen i Syrien tæt fra Storbritannien via et netværk af kilder og aktivister i det borgerkrigshærgede land.

Rami Abdel Rahman, der er leder af observatørgruppen, siger, at tre børn og 11 kvinder er blandt onsdagens dræbte.

Angrebet ramte angiveligt i byen Misraba. Byen ligger i Østghouta, der er en forstad til Damaskus og et af de steder i Syrien, hvor mange civile fortsat er fanget i konflikten mellem styret og oppositionsstyrker.

Området er kontrolleret af oprørere og har været belejret af syriske regeringsstyrker siden 2013.

Rusland begyndte for første gang at bombe Syrien i 2015 for at støtte præsident Bashar al-Assads regeringsstyrker. Ruslands hjælp har hjulpet Assad med at genvinde kontrol over store dele af det krigshærgede land.

Krigen i Syrien har siden begyndelsen i 2011 kostet mere end 340.000 personer livet og fordrevet mere end otte millioner fra deres hjem.