Oberst idømmes 133 år ved spansk domstol for drab på præster

El Salvadors daværende forsvarsminister, Rafael Humberto Larios, afviser i 1990 på et pressemøde, at han og otte andre officerer året forinden stod bag drabet på fem spanske jesuitterpræster. Fredag faldt der dom over en af dem, tidligere oberst Orlando Montano Morales, som ved en spansk domstol blev idømt 133 års fængsel for drabene.

Foto: Corinne Dufka/Reuters