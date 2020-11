Obamas selvbiografi sætter salgsrekord i Nordamerika

På første salgsdag i USA og Canada er der solgt næsten 890.000 eksemplarer af "Et forjættet land", som bogen hedder på dansk.

Den eneste bog fra en tidligere beboer i Det Hvide Hus med et bare tilnærmelsesvist tilsvarende salgstempo er hustruen Michelle Obamas erindringsbog, "Becoming" - på dansk "Min historie".

I Nordamerika blev der solgt 725.000 eksemplarer af bogen fra Michelle Obama på den første salgsdag. Siden udgivelsen i 2018 har det globale salg passeret ti millioner, og efterspørgslen er fortsat så stor, at den endnu ikke er udgivet som paperback.

Barack Obamas værk på 860 sider - der er tale om første bind - har fået stor ros af litteraturanmeldere. Også kendere af amerikansk politisk giver bogen varme anbefalinger.

- Han har en glimrende fortællestil, og selv om det er en mand, der ikke fatter sig i korthed, så er bogen virkelig spændende, og man når aldrig at kede sig. Det er en af de absolut bedre præsidenterindringer, der har været, sagde Anders Agner Pedersen, der er chefredaktør på Kongressen.com, til DR tirsdag.

Andet bind af Barack Obamas erindringer forventes at udkomme i 2022.

Salgstallet for Barack Obamas bog på næsten 900.000 omfatter forudbestillinger, samt lyd- og e-bøger.

Begge bøger fra Obama-parret er udgivet af forlaget Crown, der er et datterselskab under Penguin Random House. Angiveligt har Crown betalt omkring 60 millioner dollar for at udgive bøgerne, skriver AP. Det svarer til godt 377 millioner kroner.

Jobbet som præsident i USA bliver ofte omtalt som verdens mest magtfulde, men i det lys er årslønnen på 400.000 dollar ikke prangende.

Mange tidligere præsidenter tjener væsentligt mere på at holde taler eller udgive bøger om deres tid i jobbet.

Bill Clintons "My Life" solgte omkring 400.000 eksemplarer på første salgsdag i Nordamerika, mens "Decision Points" af George W. Bush opnåede et salg på cirka 220.000. Salgstallene for de to erindringsbøger er aktuelt på 3,5-4,0 millioner, skriver AP.

Verdens hurtigst sælgende bog er ifølge nyhedsbureauet fortsat J.K. Rowlings syvende og sidste bog om Harry Potter. 24 timer efter at den udkom i 2007, var der solgt over otte millioner eksemplarer.