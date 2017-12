Obama retter en bredside mod Trump og mænd generelt

Under en tale til mediechefer, finansfolk og akademikere i netværket Les Napoleons beklagede Obama atter, at præsident Donald Trump tidligere på året meddelte, at han ville tilbagekalde USA's tilslutning til FN's klimaaftale fra 2015.

Obama kaldte således Trumps handling for et "midlertidigt fravær af amerikansk lederskab".

Da Obama blev bedt om at opliste fremtidige lederskabskvaliteter, slog han til lyd for "mere fokus på at få kvinder på topposter".

- For mænd synes at have lidt problemer for tiden, sagde Barack Obama med henvisning til #MeToo-debatten, der sætter fokus på seksuel chikane og seksuelle overgreb.

- Nu er det ikke for at generalisere, men kvinder lader til at have mere format end mænd, dels på grund af deres socialisering, sagde den 56-årige demokrat, som forlod præsidentposten i USA i januar.

Obama benyttede også lejligheden til at gentage sin postpræsidentielle vision om håb og forandring.

- Hvis vi kan tilpasse os forandringer, kan vi gøre ekstraordinære fremskridt. Håb er ikke at være blind over for problemer. Håb er at konfrontere problemer og fortsat tro på, at vi kan løse dem, sagde Obama.

Samtidig advarede han om farerne ved "dybt indlejret ulighed".

- Hvis vi skal bevæge os fremad, er vi nødt til at modernisere vores økonomier på en måde, som er inkluderende, sagde han.

Tidligere lørdag spiste Barack Obama frokost med den franske præsident, Emmanuel Macron. Det var første gang, de to mødte hinanden, efter at Obama havde støttet Macrons præsidentvalgkamp.

Obama mødtes lørdag også med Frankrigs tidligere præsident François Hollande og Paris' borgmester, Anne Hidalgo.

- Vi diskuterede de store udfordringer på planeten og særligt klimaet. Vi er overbeviste om, at aftalen vil blive gennemført, tweetede Hollande efterfølgende med henvisning til FN's klimaaftale fra Paris i 2015.