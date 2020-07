Obama og Musk er blandt ofrene i kæmpe Twitter-hack

Twitter-konti tilhørende elitære personer og store virksomheder blev overtaget onsdag af svindlere, der forsøger at lokke brugere til at sende kryptovalutaen bitcoin.

På kontiene blev der lavet opslag, hvor der stod, at brugeren havde 30 minutter til sende 1000 bitcoins for senere at få det dobbelte retur.

Opslagene er blevet slettet igen.

Twitter oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP lidt over midnat natten til torsdag dansk tid, at det sociale medie arbejder på at løse "sikkerhedsproblemet".

Også store virksomheder som Uber og Apple har fået hacket deres konti, skriver AFP.

Medstifteren af kryptovalutaen Gemini Cameron Winklevoss advarede hurtigt på Twitter om angrebet.

- Dette er et svindelnummer, lad være med at deltage!

- Det er det samme angreb, som andre store kryptovalutaers Twitter-konti har været udsat for. Vær på vagt, skriver han.