Obama kritiserer USA's håndtering af coronapandemien

Det sker i en totimers liveudsendelse for amerikanske gymnasier og universiteter for hovedsageligt sorte lørdag aften lokal tid. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Obama mener, at pandemien har vist, at mange statsansatte ikke ved, hvad de laver.

- Mange af dem foregiver ikke engang at være ansvarlige, siger han uden at nævne, hvem han mener ikke gør sit job.

Obama har holdt en lav profil siden sin afgang i januar 2017 og taler sjældent offentligt.

I sidste uge blev en samtale mellem Obama og tidligere medarbejdere i Obama-administrationen lækket af Yahoo News.

Her kaldte den tidligere præsident USA's håndtering af pandemien en "absolut kaotisk katastrofe".

CNN, som har en Trump-kritisk linje, skrev, at udtalelsen fra Obama er den hidtil kraftigste kritik, som den tidligere præsident har rettet mod Trump i forbindelse med coronakrisen.

I liveudsendelsen fremhæver Obama også, hvordan sundhedskrisen har understreget racemæssig ulighed i USA.

- En sygdom som denne kaster lys på de underliggende uligheder og ekstra byrder, som sorte samfund historisk har måttet kæmpe med i USA, siger Obama i udsendelsen, der blev sendt på YouTube, Facebook og Twitter.

Obamas udmelding ses som et tegn på, at han har til hensigt at spille en aktiv rolle i den kommende valgkamp, skriver nyhedsbureauet AP.

Han lover de studerende, der så med på liveudsendelsen, at han vil "bruge så meget tid som muligt på at køre valgkampagne" for Joe Biden.

Joe Biden fungerede som vicepræsident under Obamas præsidenttid. Biden er Demokraternes sandsynlige præsidentkandidat, der skal udfordre den siddende, republikanske præsident, Donald Trump, til valget i november.

Demokraten Obama var præsident fra januar 2009 og frem til januar 2017, da han blev afløst af Trump.