Obama fejrer rund fødselsdag med hundredvis af festgæster

Barack Obama har fået kritik for sin planlagte store fest. Forholdsregler bliver taget, siger Det Hvide Hus.

Hundredvis af gæster er inviteret, når den tidligere præsident Barack Obama fejrer sin 60 års fødselsdag i weekenden.

Efter planerne skal den runde fødselsdagsfest foregå på øen Martha's Vineyard ud for delstatens Massachusetts' kyst, hvor Obama-familien har en ejendom.

Der vil blive taget flere forholdsregler ved festlighederne på grund af coronapandemien, skriver det amerikanske medie CNN. Det betyder blandt andet, at festen vil foregå udenfor.

Alligevel har den kommende fest medført kritik i de amerikanske medier.

Ifølge mediet Axios stiger antallet af smittede i Massachusetts, ligesom den stiger i andre delstater, og særligt den mere smitsomme Delta-variant vækker bekymring hos sundhedsmyndighederne.

Kritikken af Obamas fest landede mandag i Det Hvide Hus, hvor en journalist spurgte, om den tidligere præsident satte et forkert eksempel, når han er vært for en stor begivenhed under en pandemi.

Her påpegede talskvinde i Det Hvide Hus Jen Psaki, at der var testkrav og andre foranstaltninger uden at gå nærmere i detaljer, skriver nyhedsbureauet dpa.

Hun bemærkede samtidig, at den tidligere præsident "har været en kæmpe fortaler for, at personer skal blive vaccineret".

Obama fylder 60 år onsdag. Ifølge Axios er alle festgæster blevet bedt om at blive vaccineret.

De inviterede skal angiveligt også indsende et negativt festresultat til en koordinator forud for festen.

En unavngiven kilde med forbindelse til Obama-familien siger, at der er omkring 475 mennesker inviteret til festen, heriblandt filminstruktøren Steven Spielberg.

Den nuværende præsident Joe Biden vil ikke deltage i festlighederne, siger Jen Psaki. Men han "ser frem til at byde Obama velkommen i klub 60", lyder det.