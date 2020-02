OVERBLIK: Virus spreder sig fra Wuhan i Kina til 27 lande

Det smitsomme coronavirus, der hidtil har kostet over 1100 personer livet i Kina, fortsætter med at sprede sig over hele verden.

Alene tirsdag døde 94 mennesker af virusset i Hubei-provinsen i Kina.

Indtil videre har 28 lande, Kina inklusive, bekræftet tilfælde af virusset, der har sit epicenter i den kinesiske storby Wuhan.